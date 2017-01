Cospedal pide “perdón” en nombre del Estado, 14 años después

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las irregularidades acaecidas en el caso de la tragedia aérea del Yak42 donde perdieron la vida 62 militares españoles. Cospedal ha saludado a los familiares de las víctimas antes de sus palabras en la Comisión de Defensa y en el turno de réplicas tras las intervenciones de los grupos ha pedido finalmente perdón. "No tengo ningún problema -y entre mis muchos defectos la soberbia no está- de pedir perdón a los familiares en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad, del Estado", ha dicho.