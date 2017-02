Rajoy defiende la presunción de inocencia como derecho fundamental en el caso Nóos

Durante la entrevista de Pedro Piqueras a Mariano Rajoy en Informativos Telecinco, el presidente del Gobierno ha lanzado una reflexión al ser preguntado por la sentencia del caso Nóos, y ha comentado que “ha habido muchas personas que han sido absueltas, pero después de muchos años en que lo han pasado muy mal porque se han visto criticados por unos y por otros, y al final, la gran pregunta es ¿qué le decimos a todas esas personas que han sido absueltas y han sido puestas en la picota y a las cuales se les ha pedido, incluso, muchos años de cárcel? Esa es la conclusión en la que deberíamos pensar todos.

Debemos hacer todos un esfuerzo para tener un país mejor, para castigar a quien hace lo que no debe, para exigir que se cumpla la ley, pero no debemos olvidar que hay algo muy importante que es los derechos que tiene la gente, la presunción de inocencia, y yo del caso Nóos me quedo con ese”.