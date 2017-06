Monago (PP) pide una comisión de investigación sobre la oposición de Enfermería en Extremadura

Aboga por una "operación salvamento de la transparencia" por la adjudicación del concurso de ambulancias

En esta línea, ha incidido en que "no puede ser que los diputados no puedan hacer bien su trabajo porque no hay transparencia" y que piden información pero no se les da, o aclaraciones que "no se producen", así como que la oposición tiene que hacer su labor de control y "cuando hay sospechas de duda lo que no vale decir es: 'vaya usted a los tribunales'".