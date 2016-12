La líder del PSOE en Melilla respalda "a nivel particular" el manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez

La presidenta de la gestora del Partido Socialista de Melilla-PSOE, Gloria Rojas, ha mostrado su respaldo al documento firmado por unos 70 dirigentes socialistas en todo el país en el que piden a Pedro Sánchez que dé el paso de presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE.

La también diputada autonómica en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha aclarado que este apoyo lo realiza "a nivel particular" y no en nombre de su organización melillense en su conjunto, porque no ha sido una cuestión que se haya tratado en los órganos del partido en Melilla.

Gloria Rojas, además, ha admitido que no pudo acudir a la reunión que mantuvieron en Madrid para respaldar a Pedro Sánchez casi 70 miembros del PSOE críticos con la actual gestora que dirige Javier Fernández por las fechas festivas en las que se ha producido durante estas Navidades.

Rojas ha subrayado no obstante que aunque no haya estado presente en este encuentro, ella respalda a nivel particular el manifiesto de los llamados "sanchistas", en el que piden a Pedro Sánchez que se presente a las primarias porque entienden que puede "revalidar el apoyo mayoritario de la militancia socialista" y recuperar el voto "de izquierda y progresista".

Al mismo tiempo, exigen a la gestora que convoque "sin más dilación ni tutelas" esas primarias y el Congreso Federal, para que sean los militantes los que decidan. "Ante los acontecimientos vividos en el PSOE no nos cansaremos de expresar que tenemos que cambiar la forma de hacer política y respetar la democracia interna", dicen.

Este grupo de socialistas asegura que quiere trabajar para que el PSOE "recupere la credibilidad del socialismo" y "su vocación de gobierno" y de fuerza mayoritaria de izquierdas. "Recuperar las señas de identidad del PSOE", agregan, lo que supone ser "alternativa" al PP y reforzar la democracia interna del partido.