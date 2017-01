Patxi López: "He sido leal a Pedro Sánchez y ahora soy leal a un proyecto en el que creo"

Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE, ha afirmado que su candidatura no es una traición a Pedro Sánchez. "He sido leal a mi secretario general, he sido leal a todos los secretarios generales del PSOE y ahora soy leal a un proyecto en el creo", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser.

López ha explicado que ha hablado por teléfono con Sánchez antes de presentar su candidatura, igual que con otros miembros del PSOE, y que "fue una conversación de dos compañeros que hemos compartido mucho y que compartimos mucho".