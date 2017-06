Podemos pide al Gobierno que convoque al encargado de negocios de EEUU por su retirada del Acuerdo de París

Iglesias dice que no le sorprende la decisión de Trump viniendo de él, "un reaccionario sin escrúpulos"

Podemos ha expresado este viernes su "más enérgica condena" a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático y ha urgido al Gobierno española a convocar al encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Madrid --actualmente no hay embajador-- para "expresar el rechazo de la ciudadanía dado el negativo impacto global de la decisión".

El secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha tachado de "enormemente grave" que "Estados Unidos vuelva a las andadas", recordando que ya en su día no firmó el Protocolo de Kyoto, y ha tildado a Trump de "reaccionario sin escrúpulos". "Que se desvinculen de las responsabilidades con el medio ambiente es una mala noticia pero no me sorprende viniendo de este tipo", ha añadido, en declaraciones a los periodistas en el Congreso.