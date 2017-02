Podemos pide no cambiar fiscales con procesos en curso y fortalecer la acusación popular para acabar con la impunidad

Registran una proposición no de Ley sobre independencia y garantías del Poder Judicial en la que plantean derogar la reforma le la LECrim

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de Ley sobre independencia y garantías del Poder Judicial con la que quieren instar al Gobierno, entre otras cosas, "a no cambiar fiscales en procesos en curso, especialmente en las investigaciones de casos de corrupción" y a derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y fortalecer la acusación popular.

Estas son dos de las siete medidas que el grupo confederal quiere "visibilizar" con su PNL para acabar con a "trama de impunidad" que se ha puesto de manifiesto, a su juicio, durante las últimas semanas a raíz de las sentencias del Caso Nòos, de las Tarjetas Black o las presiones denunciadas por el fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal en el caso contra el presidente de esta Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

"Entendemos que hay una trama de impunidad que pretende acabar con los procesos en curso en materia de corrupción y con los que puedan venir", ha lamentado la vicepresidenta cuarta del Congreso y secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, en declaraciones a los medios tras registrar la iniciativa. "Lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas es de máxima gravedad", ha denunciado.

TRAMA DE IMPUNIDAD

"Todo esto hace que creamos que es necesario visibilizar en una proposición no de ley cuáles son las medidas que vemos imprescindibles para blindar los procesos penales para que en este país no haya impunidad con los corruptos. Parece que las políticas del PP ahora mismo sólo de dirigen a que casos importantes que han tenido una relevancia máxima queden archivados, opacados o que haya manipulación en el nombramiento de fiscales para que esos procesos no sigan adelante", ha denunciado.

Por ello, la primera de las siete medidas que Podemos quiere poner sobre la mesa para abordar esta cuestión es la de "garantizar la independencia del poder judicial" y que no se cambien fiscales en procesos en curso, "especialmente en las investigaciones de casos de corrupción".

En esta línea, solicitan también la derogación de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el fortalecimiento de la acusación popular ya que, según denuncian, la que denominan 'Ley Berlusconi' limita el periodo de instrucción de las causas y las prórrogas a petición del Ministerio Fiscal.

"Si tenemos una intervención determinante en el nombramiento de fiscales y son esos mismos fiscales los que van a pedir la prórroga o no en las investigaciones de las causas, tenemos un serio problema de impunidad en este país. Eso es una trama procesal a través de nombramientos que claramente quiere terminar con el archivo de algunas diligencias", denuncian.

Podemos también pide "cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial", aunque, al igual que en las anteriores medidas, no van más allá y no ofrecen más detalles sobre cuál es la propuesta alternativa que defienden.

"Lo que queríamos hoy era visibilizar siete medidas que consideramos necesarias y que tendrán que traslucirse en iniciativas concretas legislativas, pero sobre queríamos poner en el centro del debate que esta es una situación global, no anecdótica, y que hay una trama precisa para que los casos de corrupción queden impunes en este país. Estamos en un caso gravísimo de quiebra democrática", ha explicado Elizo.

Podemos también pide en su iniciativa que comparezca en sede parlamentaria el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "para dar explicaciones sobre las presiones que diferentes fiscales están recibiendo a la hora de investigar delitos de corrupción"; una comparecencia que, sin embargo, ya solicitaron la semana pasada.

Asimismo, con este texto quieren instar al Gobierno a "realizar una auditoría pública y externa de los recursos del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad".

REFORMA INTEGRAL DE LA FISCALÍA

En sexto lugar, solicitan "llevar a cabo una Reforma integral de la Fiscalía que modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo" y, por último, "derogar de manera inmediata la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana", la llamada "ley mordaza".

Podemos ha registrado esta PNL un día antes de que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, comparezca en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar los criterios que ha seguido en los casos de corrupción que afectan a presidentes autonómicos del PP.

"Estamos a la expectativa de la comparecencia pero desde luego estamos seguros de que esto es perjudicial y grave para un Estado de Derecho", ha asegurado Elizo, antes de señalar que no descartan pedir el cese del Fiscal General, en función de las explicaciones que ofrezca.