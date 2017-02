Puig afirma que no ha leído el programa de Sánchez y que cualquier aportación le merece "todo el respeto"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha afirmado que no ha leído el programa del precandidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez y ha agregado que cualquier aportación u opinión le merece "todo el respeto". "Otra cosa --ha agregado-- es que cuando lo veamos y lo discutamos, cada uno defenderá su posición".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las críticas al programa de Pedro Sánchez y por la próxima visita de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a la Comunitat.

Sobre el primer punto, Puig ha indicado que no ha visto todavía el programa de Sánchez, pero ha matizado: "Cualquier aportación a mí me merece todo el respeto. Y cualquier opinión".

No obstante, ha agregado: "Otra cosa es que cuando lo veamos y lo discutamos, cada uno defenderá su posición. Yo desde luego no creo en el maniqueismo. No hay buenos ni malos, ni más de derechas ni más de izquierdas, esto se trata de la superación del maniqueísmo y del nominalismo", ha abogado.

Puig ha indicado que todavía no se ha convocado el congreso del PSOE y que ahora hay precandidatos, pero estima que "lo importante es que se resetee la socialdemocracia española y que el socialismo sea capaz de sumar al máximo número posible de personas para que finalmente haya una mayoría progresista en España". "Hay que hacer un revulsivo importante en el complejo ideológico de la socialdemocracia con estrategias que sumen y no dividan", ha abogado.

LA VISITA DE DÍAZ

En relación con la visita de Díaz este domingo a Valencia, el 'president' ha afirmado que mantendrá con ella una reunión "de carácter institucional" para hablar "de lo que realmente importa", que es, ha dicho, "que la reforma del sistema de financiación finalmente dé una mejora sustancial para que podamos prestar los servicios de calidad que se merecen los ciudadanos de nuestras comunidades y cómo podemos trabajar juntos en esa dirección".

Así mismo, Puig y Díaz hablarán del Corredor Mediterráneo "y de todo aquello que pueda mejorar el funcionamiento institucional y la prestación de servicios públicos". "A parte de esto, hablaremos de todo, por supuesto", ha añadido.