Urdangarin llega a la Audiencia para saber si entra o no en prisión

El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha llegado a la sede de la Audiencia Provincial de Palma para comparecer ante el tribunal del caso Nóos que debe resolver si se toman medidas cautelares respecto a él y su ex socio, Diego Torres tras su condena por el caso Nóos. En esta vistilla, las partes podrán solicitar la prisión incondicional, prisión eludible con fianza, retirada de pasaporte o comparecerncias periódicas, dado que la sentencia aún no es firme, sino que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.