El colectivo 15MpaRato celebra la condena contra los 65 acusados porque marca "un antes y un después"

El colectivo 15MpaRato considera e la condena a los 65 ex altos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' es una "muy buena noticia" y que esta sentencia supone un "ante y un después" en la sociedad.

La activista y portavoz del colectivo, Simona Levi, ha destacado en declaraciones a Europa Press, que todo el 'caso Bankia' se está investigando y juzgado con rapidez gracias al "constante dispositivo de vigilancia" de 15MpaRato. Aún así, ha afirmado que no van a dejar que este procedimiento no "caiga en el olvido".

La portavoz de 15MpaRato ha enfatizado que están "muy contentos" de que la resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya sido tan "rápida y contundente", ya que marcará "un antes y un después". "Han tomado el pelo a la sociedad civil y ciudadana durante mucho tiempo", ha añadido.

"No hay que bajar la guardia porque la sentencia no es firme", ha apuntado Levi y explicado que el hecho de que no se hayan penado a los acusados por el delito de administración desleal invita a estar "atentos" para que el Tribunal Supremo haga esta sentencia de la Audiencia Nacional firme y no hayan "sorpresas".

Asimismo, ha indicado que la plataforma es contraria a la que ha denominado como "doctrina Urdangarin" --la Audiencia de Palma ha acordado este jueves mantener la libertad provisional, sin fianza del ex duque de Palma, tras ser condenado seis años y tres meses de prisión por el 'caso Nóos'-- y por tanto pide para los condenados que se tomen "medidas excepcionales", como pudiese ser la prisión provisional, ya que, a su juicio, son personas con "tanto dinero y posibilidades" que tienen facilidades para fugarse.