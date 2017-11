Miles de personas piden la liberación de los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium en Barcelona

Entre los asistentes han estado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; Neus Munté, Carles Campuzano (PDeCAT), Roger Torrent (ERC), Benet Salellas, David Fernàndez, Gabriela Serra (CUP), Elisenda Alamany (CatComú), Joan Josep Nuet (EUiA), el exlíder de Podem Albano Dante Fachin, Andoni Ortuzar (PNV), Germà Gordó y Teresa Pitarch (Nova Convergència).



La manifestación también ha servido para reivindicar la República, declarada en el Parlament el 27 de octubre pero que no se ha llegado a materializar, ya que el Estado aplicó el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.



El lema de la manifestación, organizado por la ANC y Òmnium, ha resumido las dos ideas: "Libertad presos políticos. Somos república", y se celebra a menos de un mes de la campaña de las elecciones del 21 de diciembre.



Familiares y amigos de los encarcelados han tenido un puesto preeminente en la marcha: han ocupado la cabecera con pancartas con los lemas 'Freedom' y 'Llibertat' y los dirigentes políticos han estado en segundo plano.



En la cabecera también se han situado el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el de Òmnium, Marcel Mauri, además de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, y los presidentes de las entidades municipalistas: Miquel Buch (ACM) y Neus Lloveras (AMI).



En las pancartas se han podido leer consignas como 'Basta de humillaciones. Basta de mentiras', 'Si nos tocan a uno, nos tocan a todos', 'Vergüenza democrática', 'Los queremos en casa', además de lemas en inglés como 'We want them back' y apelaciones a que la UE medie en el conflicto.



También se ha coreado proclamas a favor del presidente de la Generalitat cesado y actualmente en Bruselas, Carles Puigdemont, y favor del "Govern legítimo de Catalunya", en alusión a los consellers cesados por el Gobierno central en aplicación del 155.