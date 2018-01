Pablo Iglesias: "Nosotros no vamos a apoyar a Puigdemont en ningún caso"

Informativos Telecinco

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha visitado el plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras al respecto de la compleja situación que vive Cataluña y la posición de la formación morada tras unas elecciones autonómicas donde la formación morada no obtuvo los resultados que esperaban, tal y como ha reconocido. "Hemos tenido un mal resultado y tenemos que ser humildes", ha dicho, recalcando que forman parte de una "modesta oposición" y ante las "imposiciones" de unos y otros, tras encontrar el rechazo a su propuesta de "una Mesa plural", se abstendrán y En Comú Podem no apoyará "a ningún" candidato. En esta línea, ha recalcado que los ciudadanos ya están "cansados" y "va siendo hora de que en Cataluña haya un Gobierno y se preocupe de las cosas que tienen que ver con gobernar; las cosas que afectan a la gente".

Cuando tan solo faltan horas para el inicio del pleno convocado para formar el nuevo Parlament, y con la situación política de Cataluña aún sumida en una marea de incógnitas e incertidumbres, Pablo Iglesias ha acudido al plató de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras.

Cuestionado sobre la situación de inestabilidad y el futuro de Cataluña después de que los letrados del Parlament rechazasen que Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen en Bruselas puedan delegar su voto, el líder de Podemos ha lamentado todo lo que está viviendo la ciudadanía:

“Creo que la gente está un poco cansada de estas cuestiones. Nosotros lamentamos la situación de excepcionalidad que hay. No parece sensato que alguien desde Bruselas pueda ser presidente de la Generalitat de Cataluña”, ha dicho, rechazando la vía telemática pretendida por Puigdemont.

En esta línea, Iglesias ha recalcado que "las cuestiones que entre ERC y JuntsPerCatalunya negocien es cosa de ellos", advirtiendo: "Creo que ya va siendo hora de que en Cataluña haya un Gobierno y se preocupe de las cosas que tienen que ver con gobernar; con las cosas que afectan a la gente”.

"NO VAMOS A APOYAR A PUIGDEMONT EN NINGÚN CASO"

A este respecto, el líder de la formación morada se ha mostrado tajante a la hora de negar su apoyo al candidato de JxCat: “Nosotros no vamos a apoyar a Puigdemont en ningún caso. Es un partido de derechas y nosotros no le vamos a apoyar. Con respecto a las otras formaciones nosotros tenemos que ser humildes. Hemos tenido un mal resultado y tenemos que ser humildes. Son otros los que están llamados a dar respuesta a la ciudadanía. Nosotros estamos orgullosos del Ayuntamiento de Barcelona, que sí gobierna y se preocupa por la gente, y creo que los ciudadanos de Cataluña ya empiezan a estar un poco cansados, independientemente de lo que piensen", ha vuelto a insistir.

"TOCA DIÁLOGO; TOCA MESURA"

Preguntado por los denominados 'presos políticos', Iglesias ha rechazado la judialización de la política, aclarando su postura: "A nosotros nos parece que sería mucho más razonable que los representantes públicos que han sido dotados por los ciudadanos deberían estar en el Parlamento. La judialización contribuye a la 'enquistación'. Nos gustaría que Junqueras y el resto de personas que estén presas estén libres; y esto lo dice alguien que se manifiesta en contra de las decisiones unilaterales".

En este sentido, ha recalcado que ahora "toca diálogo; toca mesura. La dinámica de choque de trenes y guerra de banderas no nos ayuda ni a los españoles ni a los ciudadanos catalanes”, ha apostillado.

¿A QUIÉN APOYARÁ EN COMÚ PODEM?

Del mismo modo, Pablo Iglesias se ha mostrado tajante al ser cuestionado sobre a quién apoyará En Comú Podem: "A ninguno. Nosotros propusimos que hubiera una mesa plural. Probablemente era lo más sensato en Cataluña. Que en el Parlament haya formaciones distintas; con pensamientos distintos. Pero tanto unos como otros nos dijeron que no. A las imposiciones tanto de un lado como de otro, de decir ‘aquí nosotros o nada’, nosotros decimos: somos una modesta oposición y nos abstenemos", ha zanjado.

Así, como le ha recordado Pedro Piqueras en el plató de Informativos Telecinco, de esa manera saldrá una Mesa independentista, algo ante lo que ha insistido y argumentado: "Eso no depende de nosotros. Nosotros propusimos una mesa plural".

“HAY ALGO QUE HEMOS HECHO MUY MAL”

Continuando con lo relativo a su formación, a las voces que apuntan hacia una menor incidencia de Podemos en la sociedad y a las críticas recibidas por no salir a hacer una valoración tras los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña, Iglesias se ha defendido recalcando que no estuvo ni “oculto” ni “en silencio”:

“La valoración la tenía que hacer Catalunya en Comú Podem. Hemos tenido un mal resultado en Cataluña, hay que decirlo. Y eso antes de analizarlo en los medios de comunicación tenía que hacerlo en el máximo órgano de Podemos, que es el Consejo Ciudadano”, ha aclarado.

Así mismo, respondiendo a la posibilidad de que no se haya podido entender su mensaje, ha analizado los errores cometidos: “Hay algo que hemos hecho muy mal. Nosotros tenemos una propuesta mayoritaria en Cataluña y sin embargo no hemos tenido resultados. El mayor error es que no hemos logrado hacer que la agenda social estuviera como un elemento esencial en Cataluña. En Ciudadanos desconocían la tasa de paro en Cataluña”, ha apuntado, lanzando un mensaje crítico a la formación de Rivera, liderada por Inés Arrimadas en la comunidad. “No podemos permitir que nos vuelva a pasar que no se hable del paro, de la vivienda, de la corrupción. Sea la corrupción de Convergencia o la del PP. Cuando conseguimos que nos roben la cartera y que solo se hablen de banderas algo hemos hecho mal”, ha reiterado.

“Nosotros estamos muy preocupados de que en amplios sectores de la sociedad catalana, muchos de las cuales nos votaron en las generales, hayamos dejado que haya otros temas, que no les niego su importancia, pero no son los únicos importantes. Que se haya dejado de hablar de vivienda, de pobreza energética, de pensiones… Algo hemos hecho mal para que la gente se olvide de hablar de esto; que no se hable de otras cosas que a nuestro juicio son más importantes de las banderas”.

RECHAZA UNA CRISIS EN PODEMOS: “ESTAMOS PREPARADOS PARA LO QUE VENGA”

No obstante, el secretario general de Podemos ha querido ensalzar el trabajo realizado por la formación y la trayectoria seguida durante todo este tiempo: “Si hace cuatro años a ti o a cualquiera le cuentas que va a surgir una fuerza política que va a sacar 5 diputados en las Europeas, que va a gobernar en Madrid, Cataluña […] que va a tener 70 diputados que pueden llevar a referéndum la reforma constitucional, que pueden llevar a cabo una moción de censura… Eso no se lo va a creer nadie”, ha dicho. “Lo que ha conseguido Podemos en cuatro años no lo ha conseguido ninguna fuerza política en Europa”.

Tras aportar datos para rebatir que se hable de una “recuperación económica”, recalcando que la situación está “muy mal” en comparación con los niveles de Europa, ha apuntado que “hay cada vez más mujeres empoderadas que van a jugar un papel fundamental en nuestro país” y ha recordado que a Podemos “nos han querido matar y enterrar unas seis o siete veces en este último año” y pese a todo “aquí seguimos”: “Llevamos solamente 4 años y hemos cogido mucha experiencia. Estamos preparados para lo que venga y el objetivo es ganar”, ha sentenciado.

LA CORRUPCIÓN

Continuando con otro de los temas que más preocupan a la ciudadanía y que durante los últimos años no ha dejado de manchar al sector político, Pablo Iglesias se ha mostrado contundente frente a la corrupción:

“A nosotros nos preguntaron por qué presentamos una moción de censura: porque es una vergüenza; que se normalice que una formación política de delincuentes siga robando y parasitando las instituciones; que se sigan llenando los bolsillos”. “Lo que hace falta es que los corruptos no sigan gobernando. En Andalucía está gobernando el peor PSOE con apoyo de Ciudadanos. El peor PP Gobierna en Madrid con apoyo de Ciudadanos. Nosotros pensamos que hay que sacar a los corruptos del Gobierno tengan el carnet del partido que tengan”, ha dicho, señalando también a la formación naranja por sus acuerdos con el PP.

LA RELACIÓN CON EL PSOE

Del mismo modo, Iglesias se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, si bien ha dejado la puerta abierta a llegar al entendimiento y trabajar juntos si éste rectifica:

“Lo digo con enorme tristeza. A mí me produjo mucha ilusión la victoria de Pedro Sánchez, contra todos los poderes oligárquicos, toda la presión… Sin embargo, las palabras no se han convertido en hechos. Creo que la palabra que rima con PSOE es decepción. Yo estoy dispuesto a contar y trabajar con ellos si rectifican. Pero de momento, la palabra que rima con PSOE es decepción”.

“Las palabras hay que apoyarlas con hechos. Quien ganó a la derecha en el Ayuntamiento de Barcelona fuimos nosotros. Quien ganó a la derecha en Cádiz fuimos nosotros. Quien es la primera fuerza de oposición en Galicia somos nosotros […] Nosotros no solamente hemos ganado elecciones al PP, sino que en la práctica hemos demostrado que somos la alternativa a la derecha. Y no digo que somos las únicas. Pero las alternativas de Gobierno al PP las estamos poniendo nosotros gobernando en las principales capitales de España”.

TABARNIA: “HAY COSAS QUE ESTÁN CANSANDO A LOS CIUDADANOS”

Preguntado por Pedro Piqueras al respecto del movimiento de 'Tabarnia', Iglesias ha vuelto a destacar la necesidad de abordar con seriedad los diferentes problemas a los que se enfrenta la ciudadanía: “En este país hay mucha gente que está sufriendo; mucha gente que tiene dificultades para llenar la nevera para que le sigan tomando el pelo con que si Cataluña, que si Tabarnia… En España y en Cataluña hay gente que quiere que se gobierne en serio y creo que ya hay cosas que están cansando a los ciudadanos”, ha dicho.

“NADIE NOS VA A DAR NI MEDIA LECCIÓN DE PATRIOTISMO”

Poniendo fin a la entrevista, y tras ser preguntado por Piqueras, Iglesias ha reiterado su patriotismo: "Nadie con cuentas en Suiza me va a dar ninguna lección de que significa ser español”. “Nadie que haya financiado ilegalmente su partido, nadie con empresas en Panamá, nadie con cuentas Andorra, sea catalán o español o tenga un DNI que diga que es Madrid o Barcelona nos va a dar ni media lección de patriotismo”, ha apostillado antes de concluir: "Ser patriota incluye la defensa de la democracia. Los que somos demócratas sabemos que en democracia es la decisión de los ciudadanos lo que tiene que informar a la Ley y no al revés”.

LA ENTREVISTA EN INFORMATIVOS TELECINCO, ÍNTEGRA