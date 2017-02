Borrar tus huellas digitales de Internet es imposible, pero quizá puedas hacer algo...

Con la proliferación de las redes sociales y la casi inexistencia de privacidad que provoca la red, muchos se plantean desaparecer. Sin embargo, esto es casi imposible. No hay forma de borrar tu huella digital de Internet pero lo que sí recomienda un reputado abogado es llevar a cabo varias medidas para, al menos, proteger mejor tus datos y evitar su fácil filtración con fines de carácter lucrativo o de otro tipo.

¿Se te ha ocurrido alguna vez borrar cualquier rastro tuyo de Internet? Pues bien, es prácticamente imposible.

Ya sea porque quieras hacer borrón y cuenta nueva o simplemente porque quieras optar a un nuevo trabajo y estar tranquilo con el escrutinio que haga de tus redes sociales la empresa contratante, Signal aparece para salvarte la vida. O, al menos, ésta es la aplicación que ha recomendado Edward Snowden y que permite la codificación de mensajes y llamadas telefónicas.

Pero, realmente, ¿qué significaría desaparecer de la red? ¿Borrar todas las cuentas en redes sociales o limpiarlas? ¿Es posible desaparecer? ¿Y si necesitas estar en Internet pero a su vez no quieres tener presencia en él?

Pues bien, Bradley Shear, un abogado especializado en medios sociales y privacidad, explicó a The Washington Post que para ser totalmente invisible y no dejar huellas digitales hay que cambiar muchas rutinas que seguramente no gusten.

BORRAR TUS CUENTAS O LIMPIARLAS

Tener una cuenta en una red social es, más o menos, como facilitar que Internet sepa más de ti y disponga de más datos personales. Facebook, por ejemplo, es realmente efectivo a la hora de saber tus gustos y lo que haces, incluso cuando no estás usándolo.

En declaraciones de Shear al Post contaba que "tienes que pensar en las cuentas digitales que usas normalmente". "¿Tienes Facebook, LinkedIn, Amazon o el viejo Myspace? Cualquier sitio donde te hayas identificado". Pues bien, el abogado recomienda que se borre el contenido de todas ellas e incluso borrar todas las cuentas. Una vez hecho esto, las empresas de estas redes sociales seguirán teniendo tus datos, pero sólo los que diste antes de darte de baja.

Sin embargo, como indica Shear, no todo acaba con borrar tus cuentas de estas redes sociales. Cada vez que accedes a Gmail, disponen de tu dirección IP. La solución a esto sería utilizar ProtonMail, un servicio de email encriptado. Pero el problema es que no podrías enviar emails a gente con cuentas de Gmail o Yahoo.

Asimismo, si lo que quieres es que no se rastree tu actividad en la web, tienes que utilizar una red privada virtual, o VPN, cada vez que accedas a Internet. Para esto puedes utilizar motores de búsqueda como DuckDuckGo en lugar de Google o Yahoo.

CREAR PERFILES ALTERNATIVOS

Sin embargo, para aquellos que no quieren desvincularse por completo de la red o borrar todas sus cuentas, shear recomendó que una de las mejores cosas que puedes hacer es contaminar Internet con información errónea sobre ti. Es decir, nunca pongas cuándo es tu cumpleaños sino que lo sustituyas por uno falso al crearte cuentas en redes sociales o cualquier otro servicio de la red.

Asimismo, si una página está pidiendo demasiada información sobre ti y consideras que es totalmente innecesario dar esa información, no lo hagas. Proporciona datos alternativos pero que, siempre que sea necesario, no revelen tus datos más personales.

CUIDADO CON LAS PÁGINAS EN LAS QUE TE REGISTRAS

Con los social media hay un montón de sites donde puedes obtener información valiosa sobre una persona. En general, esa información (números de teléfono, perfiles en redes sociales, direcciones,...) puede venderse pagando una tarifa, pero no siempre.

Como apuntan en The Washington Post, el Intersect descubrió un site muy espeluznante: FamilyTreeNow. Esta página reúne toda la información que se puede encontrar en línea sobre ti y la presenta de forma gratuita, sin necesidad de iniciar sesión.

Y es que, vivimos en una sociedad donde en los datos han cobrado tanta relevancia que algunas empresas comprar y venden datos para conseguir un beneficio económico por ello.

NO TE RINDAS

Incluso si hicieses todo lo anterior no desaparecerías por completo, en particular aquellos que tienen un camino por la red más largo.

Según Shear, lo mejor es tratar de borrar tu presencia en Internet como si fuese a ser efectivo porque aunque sea posible que los resultados no sean los esperados, "siempre vale la pena intentarlo".