Descubre que su esposo le es infiel tras reconocer las vistas de su dormitorio en el Instagram de otra mujer

Yulia Agranovych no podía imaginar lo que iba a descubrir cuando estaba mirando diferentes fotos en Instagram. Y es que, al llegar a la cuenta de una chica, descubrió algo que le dejó perpleja: una imagen que mostraba las vistas que se ven desde la habitación de la casa que compartía con su marido. En ese momento Yulia supo que su esposo le estaba siendo infiel.

Y no sólo eso, si no que tras ver esa instantánea, entró en el Instagram de la mujer, Vlada Abramovich, y descubrió que en su cuenta había más fotos con Nazar Grunko, su esposo. Tras ello, Yulia ha tomado la decisión de separarse del que era su marido.

Pero más allá de bloquearse tras ver la foto, la joven mujer de 20 años respondió a la foto de una manera desafiante: “Hermosa vista desde el dormitorio de mi esposo ”. Y a pesar de lo evidente, Grunko negó que le fuese infiel, que cuando ella no estaba había invitado a unos amigos a tomar algo antes de ir al cine.

Además, indicó que Vlada no era su amante, que era la novia de un amigo. Y aunque pueda parecer una excusa razonable, el hecho de que la supuesta amante haya cerrado su cuenta de Instagram y de que esta haya admitido en otras redes sociales que dormía con su marido , deja muy claro que el marido de Yulia le había sido infiel .

Y no sólo eso, si no que según pudo descubrir la joven, Grunko le habría sido infiel en varias ocasiones , aunque él mismo ha querido explicar que “nunca he sido infiel mentalmente, le digo a todas las chicas que estoy casado”. Por ello, se puso en contacto con esas otras mujeres y alguna le indicó que ni sabía que estaba casado.