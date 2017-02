¿Qué futuro espera a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin?

Bienes compartidos y una sentencia para Iñaki Urdangarin, que casi 20 años después de su boda con la infanta Cristina, separa el camino de ambos en aplicación de la Justicia. En cuestión de días, las tres juezas de la Audiencia Provincial de Palma decidirán la fecha en la que el exduque de Palma y el resto de condenados tendrán que presentarse de nuevo ante la sala en una mini vista en la que se les comunicará sus sentencias y las medidas cautelares a aplicar. Todo en función de lo que solicite el fiscal Horrach, que sigue estudiando varias posibilidades. Desde la entrada inmediata en prisión, escenario improbable y desproporcionado al no ser una sentencia firme, según Jueces para la Democracia. Hasta la petición de comparecencias periódicas en el juzgado o la retirada del pasaporte para que esté en territorio nacional. Paralelamente a esa decisión, la defensa de Urdangarin presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que puede dilatar el proceso varios meses más, incluso hasta el año. Entonces sí, una vez ratificada o no de las penas de prisión, y siempre que superen los dos años, el marido de la infanta entraría inmediatamente en la cárcel que él elija. Bien en Vitoria, cerca de su madre, o en Badajoz, próxima a Estoril, en Portugal, donde Cristina de Borbón, según varios medios, podría trasladarse laboralmente, posibilidad que, al parecer, ya habría descartado para que no se le compare con el exilio de su abuelo. En cuanto a los hijos de ambos, podrían trasladarse a Estados Unidos para continuar allí sus estudios.