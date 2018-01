ONG ambientales exigen a la CE que no ignore las recomendaciones científicas que permitirían prohibir la pesca eléctrica

Un conjunto de organizaciones ambientales europeas ha enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que exigen que tenga en cuenta las recomendaciones científicas que "se ignoraron descaradamente" para permitir la pesca eléctrica y pide que retire de forma inmediata "todas" las provisiones relacionadas con esta modalidad pesquera del Reglamento de Medidas Técnicas que será votado muy pronto en el Parlamento Europeo.

Las organizaciones denunciantes son BLOOM, End Ecocide on Earth, the Irish Wildlife Trust, Blue Marine Foundation, the Black Fish, Notre Affaire à Tous, Low Impact Fishers of Europe (LIFE), Gillnet Fishers of the North of France, Thanet Fishermen, Queenbourgh Fishermen, Leigh and Southend Fishermen, Mersea Island Fishermen, Lowestoft Fish Market Alliance, Irish Islands Marine Resource Organisation (IIMRO), Plateforme Petite Pêche Artisanale Française y Fishermen United.