PP y PSOE alcanzan un pacto para luchar contra la pobreza energética

En la foto del acuerdo sobre pobreza energética sólo han estado PP y PSOE. Otros se han quedado con las ganas. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asegura que se entregó un documento a todos los partidos, pero que el único que ha respondido es el PSOE. Sin embargo, Ciudadanos lo niega, y al ministro no le consta.

Pero finalmente, el correo se ha encontrado y rectifica. "Los únicos textosque hemos recibido al respecto han sido del PSOE y de Ciudadanos. No ha venido ninguna propuesta de Podemos", destaca Nadal.

Al PP le interesaba la foto-acuerdo con el PSOE, y a los socialistas, de paso, quitarle la bandera de la reivindicación a Podemos. "Nosotros nos pusimos a trabajar cuando se produjeron estos sucesos, y otros se pusieron a protestar. Nosotros acudimos con un texto articulado", defiende Antonio Hernando, portavoz parlamentario del Partido Socialista.

El acuerdo sobre pobreza energética pasará también por la conferencia de presidentes y permitirá que aquellas familias vulnerables no se queden sin luz aunque no puedan pagarla, pero no se hará efectivo hasta dentro de tres meses. Tres meses, casi cuando el invierno ya haya pasado.