La abogacía denuncia fallos en la protección y la valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género

La presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, Filomena Peláez, ha denunciado este jueves que existen fallos en protección y en la valoración de riesgo que se hace de las víctimas de violencia de género.

Peláez, que ha comparecido en la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso, ha trasladado a los diputados los "numerosos fallos" que los abogados pueden ver en el día a día en los juzgados cuando tratan con las afectadas.

En este sentido, ha propuesto una revisión de la asistencia letrada que se presta a la mujer antes de la interposición de la denuncia para que se 'enfrente' al investigado "en igualdad de derechos". "De este modo, la víctima estará protegida y asesorada por un abogado especializado", ha apuntado.

También considera "importante" que el asesoramiento se produzca antes de la denuncia porque, según ha indicado, hay muchas mujeres que no conocen el proceso penal que se abre ni por lo que ella va a tener que pasar hasta que se produzca una sentencia. En este sentido, la abogacía también llama a que la afectada pueda declarar sólo una vez "como los menores", o que el derecho a no declarar no se convierta en una "encrucijada diabólica entre el falso testimonio y la desobediencia".

REDUCIR LAS DIFERENCIAS ENTRE MUJERES

Durante la sesión de este jueves también ha comparecido la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Carmen Vives, que ha basado su exposición en dos partes: una de diagnóstico de la ley tras los años que lleva en vigor y otra un estudio de evolución de las víctimas a través de las denuncias y de las llamadas al 016.

Vives ha explicado a Europa Press que en este segundo aspecto se ha observado una mayor creencia y confianza de la mujer hacia el proceso judicial, lo que ha llevado a ésta a denunciar más. "Eso lo hemos conseguido", ha celebrado la experta, para señalar que las cifras van a peor si se analizan los números de llamadas y asesinatos.

En este aspecto, según ha apuntado, existen "grandes desigualdades entre mujeres que no han nacido en España y las que sí", hasta el punto de que "una mujer no española tiene hasta cinco veces más probabilidades de ser asesinada por su pareja o expareja".

Por este motivo, Vives aconseja a las autoridades atender la "diversidad" de las víctimas. "La mujer maltratada no es un colectivo social homogéneo. Hay una heterogenia muy grande y no todas las respuestas que existen responden a esa heterogenia y a esas necesidades especificas", ha indicado, para destacar que también ocurre con las etnias, como con las mujeres gitanas.