Una decena de heridos leves y tres detenidos en los disturbios por el sobreaforo en la macrodiscoteca de Pinto (Madrid)

Una decena de personas, la mayoría policías locales y vigilantes de seguridad, han resultado heridos leves este fin de semana consecuencia de botellazos y otras agresiones durante los disturbios generados por el cierre por sobreaforo de la macrodiscoteca instalada en las fiestas de Pinto. La Guardia Civil ha detenido a tres personas.

Entonces, algunos de ellos comenzaron a arrojar botellas, piedras y otros objetos contundentes, lo que ocasionó ocho heridos leves, entre ellos seis policías locales, un vigilante de seguridad y un joven, con un corte en la mano, que pasaba por allí y que no está relacionado con los hechos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

No obstante, la situación de arrojo de botellas y disturbios se repitió, aunque con menos consecuencias que la noche anterior. Así, se registró una persona con una brecha en la cabeza ocasionada por un botellazo y otro vigilante de seguridad por una herida en un pómulo tras recibir un puñetazo. En esta ocasión no fue necesario el desalojo forzado del recinto, que fue lento pero escalonado.

El edil ha señalado que anoche no hubo incidentes, por lo que considera que este cierre "ha funcionado bien" y que la situación "está bajo control". "Hubo gente de botellón, como los días pasados, pero no se produjeron altercados. Esperamos que esta noche, que habrá más gente al ser la noche previa al día grande de las fiestas, no haya problemas. Hay que recordar que quienes provocaron estos altercados son una minoría", ha añadido.