Una mujer le enseña a su amiga cómo jugar a la lotería y... gana un millón de dólares

Las dos mujeres salían del trabajo cuando decidieron acercarse a un supermercado local. Merry Thomas le enseñó a su amiga cómo funcionaba la máquina de autoservicio de Virginia Lottery y... sin esperarlo se convirtió en la ganadora del premio de un millón de dólares. Su amiga en cambio sólo recibió una escueta recompensa de 12 dólares. Merry no sabe qué hacer con el dinero pero se considera "muy afortunada".

Ésta es una historia de esas en las que un golpe de suerte cambia la vida de una persona. Es el caso de Merry Thomas, una mujer de Virginia que protagonizó una de los momentos tan esperados por aquellos aficionados a probar suerte con la lotería.

Como recoge RT, Merry Thomas y su amiga Julia salían del trabajo cuando se detuvieron en un supermercado local. Merry tan solo quería enseñarle cómo funcionaban las máquinas de autoservicio de Virginia Lottery. Compró un billete y lo escaneó... aunque no era cualquier billete.

Cuál fue su sorpresa que resultó ser la ganadora de un premio de un millón de dólares. Su amiga Julia también probó suerte pero lo único que obtuvo fue una escueta recompensa de 12 dólares.

Al parecer, cuando se gana un premio de tal cantidad, el ganador tiene la opción de recibir el premio a lo largo de 30 años o sacrificar una parte del total y obtener en el momento un total de 630.915 dólares.

Ante estas dos alternativas Merry eligió la segunda, aunque como contó a los medios locales, aún no sabe qué hacer con el dinero y asegura no tener planes al respecto. "Me siento tan afortunada. ¡Es increíble!".