Le explota el cigarrillo electrónico en el bolsillo junto al carrito de un bebé

La cámara de seguridad de esta tienda de West Yorkshire capta el momento en el que explota el cigarrillo electrónico de uno de los usuarios. El dispositivo explota como si fuera un petardo en el bolsillo del hombre junto al carrito de un bebé. Los bomberos han informado que este incidente, ocurrido el pasado 21 de septiembre, ha sido provocado por la explosión de la batería de litio del dispositivo al entrar en contacto con las monedas, que llevaba el hombre en el bolsillo. El experto del departamento de los bomberos explicó que no se trató "de un fallo de la batería del cigarrillo electrónico, sino de un mal almacenamiento". Este no es el primer incidente similar que ocurre, pero afortunadamente no provocó quemaduras, ni daños graves, a pesar de que la explosión ocurrió a pocos centímetros del carrito de un bebé.