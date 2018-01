La historia oculta detrás de este tatuaje emociona a la Red

"A mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral cuando yo tenía unos cinco años. Vivió una vida normal además de tener que tomar una gran cantidad de medicamentos y quimioterapia de vez en cuando para evitar que se propagase. Por lo que recuerdo, fue un padre increíble. Pero empeoró e ingresó en una residencia de ancianos. No pude volver a verlo tantas veces porque aún no tenía mi carnet de conducir y mi madre no podía llevarnos por razones de trabajo. Mi padre todavía parecía feliz y alegre como solía ser, pero ya no podía caminar solo y necesitaba un andador. Diez años después de ser diagnosticado, falleció ".