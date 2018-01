La carta de una joven antes de morir de cáncer: "Tengo 27 años. No quiero irme"

Los médicos le detectaron el sarcoma de Ewing a los 26 años y no han podido hacer más por su vida. Por ello, la joven, expresa que la vida "es frágil, preciosa e impredecible y cada día es un regalo, no un derecho dado".

"Tengo 27 años. No quiero irme. Me encanta mi vida. Soy feliz. Se lo debo a mis seres queridos. Pero el control está fuera de mis manos", lamenta en una carta que escribió antes de morir y que fue compartida posteriormente por sus familiares en su cuenta de Facebook.

Entre otros, Holly pide no darle vueltas a las cosas insignificantes como un atasco de coche o una mala noche. "Está bien reconocer que algo es molesto, pero trata de que no tenga consecuencias negativas en los días de las otras personas". Sobre ello, expresa "agradece tu pequeño problema y supéralo". A continuación, explica, "piensa lo afortunado que eres de haberlo logrado" porque, cuenta, "todo es muy insignificante cuando piensas la vida como un todo".

Respecto a las redes sociales, expresa que lo importante es "disfrutar del momento" en lugar de "intentar capturarlo para los demás". "Escucha música", "abraza a tu perro", "habla con tus amigos", "viaja", "trabaja para vivir, no vivas para trabajar", "come tarta sin remordimientos", "di no a las cosas que realmente no quieres hacer", "no te sientas presionado para hacer lo que otros piensen que está bien", "diles a tus seres queridos que los amas”, relata, entre otras muchas cosas que aconseja hacer en la vida. Por último, explica que "si algo te está haciendo miserable, tienes el poder de cambiarlo".