Dos mujeres luchan contra la homofobia e Instagram responde censurando su foto

Instagram decidió eliminar la fotografía de la familia debido al gran número de denuncias que recibió en escaso tiempo. No obstante, la pareja ha realizado un llamamiento a través de los Instagram Stories, explicando lo ocurrido y pidiendo a sus seguidores que denuncien la homofobia y que aboguen por el respeto, la libertad y el amor .

Con la ayuda de sus seguidores, se han movilizado el hashtag # YoSoloVeoAmor para acabar con los comentarios ofensivos y el rechazo al colectivo LGTBI. No obstante, los usuarios en contra de este movimiento, lo denunciaron hasta conseguir que fuera eliminado temporalmente. Así, crearon el hashtag # BorraIGHomófobos con el mismo fin.

Respecto a esto, Verónica ha comentado lo siguiente: " Entendemos que la gente denuncie y esta sea la respuesta inmediata de Instagram , pero tiene que haber alguien detrás que diga 'esto sí, esto no'. Estoy segura de que la plataforma se puede permitir que haya gente trabajando exclusivamente en eso. Esto es un delito. La homofobia está penada y es algo que no se puede consentir ". Además, añade que " Una red social debe servir para unir. Su deber es tejer lazos, no puede servir para generar odio. Tiene que servir para apoyarnos y alguien tiene que darse cuenta de que estas cosas pueden hacer mucho daño ".