LeBron James convierte en viral a un héroe anónimo que media en una pelea de jóvenes

Dos adolescentes se pegan en medio de la calle, mientras otros los jalean, ríen a su costa y graban la pelea. De repente aparece un desconocido que interviene hablando con el grupo. Les llama cobardes a todos estos que observan y graban. Poco a poco las voces se van apagando y el grupo los escucha, la bronca se detiene. Este héroe anónimo le dice que seguro que están enfadados, pero que a golpes no resolverán nada, porque pelearse no tiene sentido. Les dice que casi son hombres, por lo que tienen que comportarse como hombres. Les pregunta si quieren que sus padres los vean actuando así, con todo lo que sus padres seguramente han hecho para que estudien. Les pide que se den la mano y asegura que no se irá hasta que lo hagan y lo consigue. El jugador de la NBA, LeBron James, ha retuiteado y elogiado la intervención de este hombre convirtiendo el viral su comportamiento y poniéndolo de ejemplo. "¡Todos necesitamos una palabra o 2 para ayudar! ", tuiteó el jugador de baloncesto.