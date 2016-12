Sobre las restricciones al tráfico en Madrid: Aguirre se queja y otros bromean

Las restricciones del Consistorio madrileño al tráfico en Madrid ha provocado dviersas reacciones reacciones. También a los políticos les hemos preguntado y las respuestas son variadas. Esperanza Aguirre no pierde tiempo para repetir la fatalidad de que las matrículas de sus coches sean todas pares, por lo que no ha podido usarlos; Girauta ha bromeado sobre el asunto, pero no ha dado su opinión; José Manuel López , Diputado de Podemos, se muestra satisfecho con la medida que no lo afecta, porque él usa el transporte público para asistir al trabajo. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, habla de "ocurrencias", pero también lo deja en el chiste fácil. Y así, todos comienzan a acostumbrarse a la medida que hará que el aire de Madrid sea más respirable.