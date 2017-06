El sindicato ACAIP se concentra este miércoles para denunciar el "abandono" del colectivo de prisiones

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) celebrará este miércoles una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Castellón en apoyo a sus reivindicaciones y para denunciar el "abandono" del colectivo de prisiones y la situación "tan lamentable" de la institución penitenciaria y de sus trabajadores.

A esto, la agrupación ha señalado que hay que añadir el "insoportable" número de agresiones que vienen sufriendo, "situación ante la cual los responsables, tanto del Centro Directivo como del Ministerio del Interior, se ponen de perfil como si el problema no fuera con ellos".

Por eso están convencidos que ha sido en Instituciones Penitenciarias donde jan sufrido durante años, además de la crisis general, su crisis particular, "siendo un colectivo totalmente abandonado por la Administración y olvidado por la sociedad". "Nada ha cambiado para nosotros con el cambio de ministro, Ministro que ha nombrado nuevos responsables en todos los departamentos excepto en Instituciones Penitenciarias, a nuestro juicio, el Departamento Ministerial que más necesitaba el cambio".

Al respecto, ACAIP ha destacado que "toda la cúpula de la institución, en general, y Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y Ana Mª Velasco, subdirectora general de Recursos Humanos, en particular, han hecho un daño al colectivo de trabajadores y a la propia institución difícil de cuantificar y mucho más difícil de solucionar".

"Es inconcebible que al sindicato más votado en la institución no se le reconozca ni por parte de la Administración, ni por parte del resto de sindicatos esta mayoría, encontrándonos con cinco años perdidos, con una Mesa de Negociación muerta, Mesa de Negociación que no representa ni a la mitad del colectivo y a la que, ciertamente, la sobra el 'apellido' porque en ella no se ha negociado absolutamente nada".