La soprendentes botas de Rihanna

Rihanna tiene un estilo de lo más particular, a la vez que ecléctico. Un día puede vestirse con una blusa desestreucturada y unos vaqueros, otros con un chándal con tacones y otras como una auténtica princesa como lo demostró en el desfile de Dior del pasado julio. Rihanna no para de crear con sus looks y precisamente por esa razón hace un par de años se lanzó al diseño. Ha presentado tres colecciones para Fenty, su línea en Puma con diseños de lo más variopintos.

Chanclas con pelo y botas deportivas con tacón de aguja han sido alguno de sus creaciones menos convencionales pero aún nos quedaba algo más por ver: sus nuevas botas con plataforma de estilo montañero que se han convertido en su calzado fetiche en las últimas semanas. Con cremallera y cordones cordones, estas botas están confeccionadas con satén y cuero y son "duras como una roca", como se puede leer en la web. Tiene un estilo marcadamente militar por el verde aunque, de momento, no confiamos mucho que los soldados lleven un calzado así. La plataforma no debe ser muy cómoda para batallar. Está disponible en varios colores como el beige y el rosa y tiene un precio que no está al alcance de todos. Las botas que no se quita Rihanna cuestan 380 euros.