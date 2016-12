Atrévete a renovar tus propósitos de año nuevo

¿Tus propósitos de año nuevo para 2016 incluían comer bien y hacer deporte? Muchos nos hacemos estas promesas a nosotros mismos en enero, pero cuando llega marzo nos encontramos volviendo a nuestros hábitos de siempre. Algunas personas abordan el problema de forma demasiado agresiva, con dietas excesivamente restrictivas o regímenes de ejercicio que resultan insostenibles, y pronto abandonan sus esfuerzos. Estar sano es más que simplemente elegir una alimentación adecuada. También se trata de complementar hábitos de dieta saludable con un incremento de la actividad física.

Con el objetivo de arrojar algo de luz sobre este asunto, nos hemos puesto en contacto con dos expertas internacionales en la materia, Susan Bowerman, directora del departamento de entrenamiento y educación nutricional de Herbalife, y Samantha Clayton, directora senior del departamento de educación deportiva de Herbalife. Estas expertas han compartido con CHANCE sus mejores consejos para estrenar el año nuevo con salud.

1. DESHAZTE DE TU SILLA DE OFICINA

La ciencia sigue demostrando los beneficios de trabajar de pie y los peligros de estar sentado a diario durante horas. Trabajar en una oficina no significa que no puedas mantenerte activo. Añadir más actividad física a tu día a día es tan sencillo como estar de pie mientras haces llamadas telefónicas, organizar reuniones caminando o incluso utilizar las escaleras en lugar del ascensor.

2. DA UN PASEO A MEDIODÍA

Para combatir los bajones de energía y concentración por las tardes, da un paseo durante tu hora de comer. Un estudio reciente, publicado en Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, demostró que los paseos de la hora de comer pueden impulsar el estado de ánimo de los trabajadores y les permiten gestionar mejor el estrés laboral.

3. COME CONSCIENTEMENTE

Comer conscientemente significa prestar atención a los alimentos que eliges para nutrir tu cuerpo adecuadamente. Establece hábitos alimenticios regulares y sigue unas reglas básicas para mantener una dieta más sana, incluyendo comer muchas verduras y frutas frescas durante las comidas y también entre horas. Limita la ingesta de grasas y dulces, y asegúrate de aportar proteínas a los músculos y beber mucha agua.

4. DESAFÍATE

Apúntate a carreras como la San Silvestre de tu ciudad, Spartan Races, carreras de obstáculos o triatlones para poner tu cuerpo a prueba. Este año, las carreras entrañan mayor dificultad y suciedad, con barro, fuego y escalada de altura como parte de los atractivos de las rutas de obstáculos.

5. APÚNTATE ONLINE

La industria de la tecnología para estar en forma alcanzó nuevas cotas en 2016 y demostró ser una solución muy práctica para muchas personas. Ahora es más fácil que nunca hacer ejercicio con una estrella del fitness de un país extranjero desde la comodidad de tu propia casa o valerse de una aplicación móvil como guía. Con la reproducción en directo, prepárate para viajar, sin pasaporte, a una clase de fitness.

6. SÉ EQUILIBRADO

El objetivo del fitness está orientándose cada vez más hacia el bienestar general y no solo hacia la rapidez de los programas para estar en forma. Y lo mismo aplica para la dieta. Con el año nuevo habrá un aumento de rutinas equilibradas que engloban ejercicios clásicos, contrastados con el tiempo, y dietas sanas, que tienen como base una nutrición equilibrada, promoviendo así un estilo de vida sano y activo.

7. EXPLORA MÁS FUSIÓN

Seguiremos viendo un tipo de ejercicio físico funcional, que persigue la pérdida de peso y que puede hacerse en cualquier lugar. Se prevé que habrá clases de fitness con una mayor mezcla de estilos y programas que incluirán elementos diferentes, como yoga-resistencia, pilates-yoga, cadio-resistencia, etc. En 2016, "Piloxing", la combinación de pilates y boxeo, fue un gran éxito porque fusionó las dos actividades para evitar que la gente se aburriese. Este año ha sido un tipo de año de formato combo 2; veremos si en 2017 se hace realidad la fusión de tres o cuatro estilos.

8. RÁPIDO Y EFECTIVO

La ciencia ha demostrado lo efectiva que puede ser una ráfaga rápida de ejercicios, por lo que cada vez habrá más personas diciendo adiós a las sesiones de una hora, y hola a las rutinas cortas. En 2017 veremos nuevos HIIT (Intervalos de Entrenamiento de Alta Intensidad, por sus siglas en inglés) que se combinarán con tiempos de descanso y recuperación.