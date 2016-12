Investigadores piden para 2017 "frenar la sangría" de científicos españoles al extranjero y aumentar la inversión al 2%

Asociaciones de científicos han reivindicado de cara a 2017 frenar la salida de jóvenes investigadores al extranjero y han solicitado incrementar la inversión en I+D para alcanzar el 2% del PIB, así como poner en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación o el Pacto por la Ciencia.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Nazario Martín, ha abogado por "acabar con la sangría de científicos que se marchan fuera" y "reinventar el sistema para hacer que los jóvenes preparados no se vayan a otros países después de haber gastado dinero en su formación".

Así, Martín ha destacado en declaraciones a Europa Press que el papel que están jugando los institutos de nueva creación y ha añadido que "no se debe perder la perspectiva de que las universidades del futuro tendrán un papel importante y también tendrán que reinventarse".

Además, ha solicitado "alcanzar el 2% de inversión del PIB en I+D de la media europea" -en la actualidad España se encuentra entorno al 1,3%- y ha matizado que "más que fijar un numero, un país tiene que saber qué tipo de modelo quiere: si uno tecnológicamente avanzado u otro dedicado solo al sector servicio". También espera que el Gobierno "sea capaz de cara al 2017 poner en marcha la Agencia Estatal de la Investigación, ya que está inoperante por completo".

Además, ha solicitado una "voluntad de cambio, que políticamente no se ve", aunque ha alabado las exigencias que Ciudadanos ha puesto al gobierno en su pacto de investidura "que presentan una visión diferente para la ciencia y la tecnología, aunque habrá que ver si son verdad".

"Seguimos en una situación de equilibrio que no se desplaza hacia ningún lado, y con el nuevo gobierno se ha perdido una oportunidad excelente de tener un ministerio que se preocupase por la ciencia --ha explicado el presidente de la COSCE--. Si la recuperación económica según el gobierno llegó ya hace años, en la ciencia no la hemos visto. No han cambiado los datos ni tampoco las personas".

RECUPERAR EL TALENTO

Por su parte, el portavoz de Ciencia con Futuro, Javier Sánchez, ha solicitado "apostar firmemente por recuperar el talento que se ha perdido, incorporando a los investigadores que han tenido que emigrar en estos años de recortes". Así, ha planteado dos "medidas fundamentales: una de carácter general, mediante la creación de programas para incorporar personal científico joven a las instituciones publicas españolas; y establecer programas específicos para que los científicos que han emigrado puedan volver".

Igualmente, ha reclamado "incrementar los presupuestos de I+D alcanzando desde ya el 2% para 2017, con una progresión durante la legislatura para alcanzar en 2020 el 3% del PIB".

Asimismo, Sánchez ha destacado que "a pesar de las elecciones, no ha cambiado absolutamente nada". "Nos encontramos exactamente igual que hace un año y que hace cinco. Seguimos sin tener ministerio y la ciencia mas diluida con la entrada de Industria al Ministerio de Economía, con la misma secretaria que ha contribuido a todo los recortes del PP, y con el mismo presidente del CSIC", ha explicado.

EL PAPEL DE CARMEN VELA

El pasado noviembre, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, confirmaba que la bioquímica Carmen Vela seguiría al frente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, tras cinco años en dicho cargo. Las asociaciones del sector han insistido en que no es suficiente tener buenos propósitos si no se llevan a cabo. "Es una mujer muy combativa pero poco brillante, porque se han obtenido pocos resultados", ha declarado el presidente de la COSCE.

"Es muy capaz y luchadora pero en algún momento esperamos una posición mas critica frente al propio gobierno para hacerles ver que divergimos de Europa y que cada vez nos situamos más lejos de ese 2% de inversión del PIB marcado por Europa", ha añadido Martín.

En la misma línea, el portavoz de Ciencia con Futuro ha indicado que "si ella no es capaz de llevar adelante las políticas que defiende, debería dimitir". "Lo único que ha hecho es plegarse a las exigencias del gobierno y aceptar todo lo que venia del Ministerio de Hacienda, sin reparo ninguno", ha añadido.

CONVOCATORIAS CIENTÍFICAS

Por su parte, desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) ha recordado que se ha perdido la convocatoria de contratos FPU 2016 (Formación del Profesorado Universitario) y que la Agencia Estatal de la Investigación "sigue sin tener un impacto real en la investigación de España"

"Seguimos sufriendo los efectos perversos de los recortes acumulados desde 2009 --ha indicado la federación-- Debido a la mínima tasa de reposición que tuvimos durante la crisis, las plantillas universitarias están envejecidas y el personal de investigación ha disminuido y las repercusiones en los resultados de investigación ya se pueden percibir".

Así, han señalado que "para los que siguen investigando en España, el desamparo, la incertidumbre y la inestabilidad son una constante en su carrera" y que "para mayor descrédito del sistema de I+D, se ha producido una parálisis de las acreditaciones en la Agencia Nacional de Evaluación y Certificación Académica (ANECA), que son necesarias para optar a los concursos de personal docente e investigador.

"No podemos permitirnos más tiempo un país en el que los jóvenes investigadores están condenados a emigrar para encontrar una carrera investigadora digna o a dejar su profesión por falta de perspectivas --han subrayado-- Pedimos que se aumente la inversión en I+D del 1% actual al 3% recomendado por la Comisión Europea como medida para salir de la crisis".

Por último, desde la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios señalan que esta situación es "insostenible" y han exigido al Gobierno que articule "rápidamente" el Pacto por la Ciencia que prometió Mariano Rajoy en su discurso de investidura.