¿Qué hacer con los regalos que no te gustan?

Casi un tercio (31%) de los españoles recibieron más de un regalo en Navidad que no estaba en su lista de deseos el pasado año, según el estudio global 'Tendencias de consumo en Navidad' elaborado por la consultora TNS1 para eBay.

Tras la llegada de los regalos son muchos los que no han quedado satisfechos con lo que han recibido. ¿Qué hacer con un presente que no era lo que se esperaba o que está repetido? El 45% de los encuestados afirma quedárselos, un 29% afirma cambiarlos, el 8% declara dárselo a otra persona y el 7% prefiere hacer regifting, una práctica consistente en vender estos regalos poco acertados para obtener un dinero extra. Esta última tendencia ha aumentado dos puntos porcentuales con respecto a 2015.

CÓMO REINVERTIR EL DINERO EXTRA OBTENIDO CON EL REGIFTING

¿Qué hacen los españoles con el dinero obtenido con la venta de los regalos no deseados? El 55% lo ahorran, el 39% se decantan por comprar algo que realmente les guste, el 18% lo emplean en sufragar los gastos navideños y el 15% lo rentabilizan comprando regalos para otras personas. El motivo más repetido por el cual el 37% de los encuestados no se atreven a vender los regalos no deseados es de carácter cultural, pues existe la creencia de que no es una opción considerada para la persona que ha realizado el regalo. Es por ello que un 32% de los encuestados declara que vendería más regalos de navidad no deseados si alguien realizara esta transacción por ellos. Curiosamente, al 57% de los encuestados lo que realmente les molestaría es que vendieran su regalo para comprar otro para otra persona, no el hecho de que lo reemplazaran por un artículo que de verdad les guste, tal y como afirma un 27% de los españoles.

Este año, los regalos menos deseados para los españoles este año se encuentran los calcetines y la ropa interior, según el 10% de los encuestados, seguido de herramientas (9%) o decoración para el hogar (8%). Lo que más aprecian los españoles al recibir un regalo es que sea personal, que refleje su verdadero carácter o que tenga que ver con alguna de sus pasiones (31%), además de que sea una sorpresa (31%). El estudio refleja que, para los españoles, las personas más fáciles a quienes hacer regalos son sus hijos (30%) y sus parejas (26%), y precisamente estos últimos son quienes suelen acertar más con los regalos, tal y como afirman el 44% de los encuestados. Por el contrario, las personas más difíciles a las que regalar son los padres y la familia política. De hecho, son estos últimos los que peor suelen acertar con los regalos navideños. Curiosamente, los españoles prefieren regalar (27%) a recibir regalos (17%).

En palabras de Cristina Gómez Molina, responsable de comunicación de eBay en España: "Cada vez hay más españoles que practican regifting es decir, que venden aquellos regalos repetidos o que no son perfectos para ellos. Plataformas como eBay facilitan a los usuarios obtener un dinero extra para invertirlo en un artículo que realmente les guste, y a la vez poner estos regalos a disposición de otros para quienes puedan ser el objeto perfecto".