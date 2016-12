Una tormenta solar amenaza con 'apagar' la Tierra en Navidad

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. ha alertado sobre la llegada de una tormenta solar que puede llegar a la Tierra en cualquier momento.

Este organismo prevé alteraciones en las redes eléctricas y sobrecargas en los sistemas satélites durante los próximos días. Tal y como advirtió hace unos meses Barack Obama, los efectos de una tormenta solar podrían afectar e interrumpir los sistemas de salud y seguridad de continentes enteros.

The beautiful and eruptive M5-class #solarflare from earlier today, seen as animated #GIF with earth to scale! pic.twitter.com/PI4hZWlXFQ