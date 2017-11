Demostrar que la Tierra es plana a lomos de su cohete casero

Aunque lo de los terraplanistas no es exclusivo de las redes anglosajonas. Hace sólo unos días, unque cuenta con más de se las tuvo en Twitter con el mismísimo. Rebatirle a un astronauta que la Tierra no es redonda no le resultó difícil. Le bastó con jugar la carta de la conspiración para mantenerse en sus trece. Porque claro, las fotos son generadas por ordenador, los satélites no existen, los vuelos espaciales tampoco y somos todos unos crédulos ignorantes.