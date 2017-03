Los actores de 'La que se avecina' muestran su 'mirada' más solidaria

Pablo Chiapella, Eva Isanta, Víctor Palmero, Cristina Medina, Vanesa Romero, Antonio Pagudo, Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, junto a otras caras conocidas del deporte, de la televisión y del cine, han participado en la campaña solidaria 'Cambia tu mirada por el Síndrome de Down'. La ONG Down España ha querido conmemorar de esta manera el Día Mundial del Síndrome de Down lanzando esta iniciativa a través de 150 imagénes de diferentes personalidades.