Mª Teresa, de compras con sus hijas: “No hay nadie más pesada en una tienda que Terelu”

Las Campos se fueron de compras. Entraron en una zapatería y las dos hermanas no pararon de mirar y probarse mientras Mª Teresa la esperaba: "Échale el aguante que tengo yo". Terelu estaba muy interesada en una bota y tras consultar con la dependienta no se acabó diciendo mientras su madre decía: "No hay nadie má pesada en una tienda que ella". Carmen confesó que las tres han sido muy de compras comùlsiva, sobre todo Terelu, aunque Mª Teresa dice que Carmen es la última que tiene que hablar de ello.