¡Las Campos llegan a Miami! Un viaje con nuevas fobias, Boris y motos de agua

"He ido muchas veces a Miami, sobre todo en verano cuando tenía más vacaciones", asegura la matriarca del clan Campos. "En Miami he vivido momentos cuiososos, ya que me encontraba allí cuando asesinaron a Gianni Versace y también cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. Desde la habitación del hotel en el que me alojaba seguí absolutamente conmovida las concentraciones multitudinarias que tenían lugar en España", revela María Teresa. Lo que más le ha impresionado de la ciudad han sido "las espectaculares casas de las celebrities con embarcadero propio".