Los mejores momentos del séptimo capítulo de 'Las Campos' (25/03/17)

La presentadora se ha mostrado muy contundente en este tema y está totalmente a favor de los ‘folla amigos’, a pesar de que ella piensa que cuando se practica el sexo, no sólo te debe gustar la persona físicamente, sino que también tienes que tener sentimientos. “La amistad entre un hombre y una mujer puede incluir sexo en muchas ocasiones cuando no tienes pareja, porque no te vas a meter a monja si no la encuentras”, comenta María Teresa.