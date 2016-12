Diez momentos que no olvidarás de la divertida Navidad de 'Las Campos'

¡María Teresa Campos y Bigote Arrocet se van a Chile!... ¿O no?

Llevamos largo tiempo esperando a conocer la importante noticia que María Teresa Campos guardada para la cena de Navidad. Cena que, sin ser coincidencia, ha caído en el día de los Santos Inocentes... 'Mamá Campos' ha querido dar un susto a sus invitados con una gran mentira. Cuando muchos han pensado que la noticia era la boda de la pareja, María Teresa ha apuntado que "es todavía más difícil que yo me fuese a vivir a Chile". Su hija Carmen ha recordado que su madre siempre ha tenido un humor muy fino.

Edmundo y María Teresa Campos cantan 'Si nos dejan'

La complicidad entre la pareja de moda se ha palpado durante todo el programa. Terminada la cena de Navidad en casa de 'Las Campos', Bigote Arrocet y María Teresa Campos han querido deleitar a sus invitados con su versión personal de 'Si nos dejan'. Todo ello bajo las atentas directrices de Terelu, que ha hecho de director de orquesta provocando el cabreo de su madre.

Terelu: "Como es Navidad vamos a echárnoslo todo en cara"

No era el único rifirafe entre Terelu y María Teresa el ocurrido durante la canción. Y es que en toda buena reunión familiar no pueden faltar los reproches, más aún si se trata de madres e hijas. Mª Teresa ha pedido a sus hijas que vayan a comer a casa más a menudo, y Terelu no ha podido quedarse callada: le ha recordado a su madre que trabajando en 'Sálvame' le es muy complicado ir a su casa a comer, pero Mª Teresa sabe de sobra que su hija puede sacar tiempo para ella.

El fantasma de la porra de Terelu provoca una guerra familiar

No era el único enfado durante la cena entre ambas. También relacionado con comidas, María Teresa ha querido hacer alarde de su humor abriendo "el cajón de mierda" para recordar la famosa porra que su hija se comió delante de toda España para ofrecerle una durante la cena. A Terelu no le ha sentado nada bien la broma y, tras mandar a su madre a la mierda, le ha agradecido el gesto indicándole: "No, gracias mamá, ya te la comes tú por la noche".

Terelu: "Yo no cojo kilos en Navidad, engordo progresivamente"

Porque sí, en este nuevo programa Terelu Campos sigue comiendo. Ella lo deja claro: "Aunque piensen que estoy todo el día comiendo, no como", sentencia justo antes de pedir "un bocaito" de la deliciosa tortilla del bar. En el Mercado de Santa María de la Cabeza, no rechaza probar el jamón serrano y, mientras cocina el pavo de la cena de Navidad que ha preparado su madre, repone fuerzas entre un hervor y otro. No, definitivamente Terelu no come.

Y 'las Campos' hicieron de madrinas de la Navidad en Torrejón

En otro orden de cosas, la Navidad era la protagonista en este especial. De camino al botón para iluminar las calles de esta localidad madrileña, 'Las Campos' han tenido que abrirse paso entre un monton de seguidores que han acudido a la plaza de Torrejón para ver las luces y verlas también a ellas. Antes de llegar, Maria Teresa Campos iba gritando durante los pocos metros que la saparaban de su destino que es claustrofóbica. Por suerte, se le pasó y al ver Torrejón de Ardoz iluminado toda la familia expresó su emoción.

María Teresa Campos se hace un lío con el amigo invisible y desvela los nombres

María Teresa Campos necesitaba ayuda para repartir los nombres del amigo invisible. Este año, en su casa no van a hacer veinte regalos sino que han decidido repartir los nombres y hacer solo un detalle. La presentadora ha aprovechado para llamar a sus amigas y realizar la dinámica del juego aunque no se les ha dado muy bien. Las invitadas a la casa de 'Las Campos' creen que eso del amigo invisible "es de otra época".

La aventura de Terelu en el autobús: "¿Usted sabe lo que cuesta el autobús?"

Terelu también ha aprovechado para ir al centro a disfrutar de la Navidad y buscar sus regalos. Ella y sus amigas deciden pasar la tarde en la Plaza Mayor de Madrid pero el tiempo no les acompaña y ante las primeras amenazas de lluvia deciden coger el autobús. Pero ninguna de las tres sabe lo que cuesta el billete ya que hace años que no van en transporte público. Hasta llegan a plantearse si lo que cuesta puede pagarse con billetes o si el "bus" solo acepta monedas.

Terelu encuentra un 'caganet' con su cara en el mercadillo navideño

En su aventura por el centro de Madrid, encuentra un conjunto de 'caganets' con su cara y la de su madre. Ante la sorpresa, decide comprarlos para rgalárselos a María Teresa durante la cena a la que acudirá toda la familia. En el puesto del mercadillo, la colaboradora televisiva se atreve a negociar con el dueño del establecimiento ya que sus figuras le parecen muy caras.

Parada en Doña Manolita: Terelu se obsesiona con su número de la lotería

Aprovechando el paseo no podía faltar la parada en Doña Manolita. Terelu y su hermana esperan durante cuatro horas la cola para intentar conseguir el décimo de lotería que jugaba su padre. Mientras están en la calle, aprovechan para preguntarle a sus loteros si sería posible conseguirlo. Una vez dentro del recinto, Terelu compra diferentes números de los que quedan ya que muchos están agotados y hasta se atreve a jugar al Euromillón.