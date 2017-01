Terelu escupe la leche con la confesión de su madre: "Yo con Edmundo hago todo..."

Madre y hijas quedan a desayunar en casa de Carmen y la historia de la porra persigue a Terelu: "Me comí una porra hace año y medio y siguen", ha dicho, cansada. Cuando María Teresa ha comentado que ella no desayuna con su pareja, sus hijas se han reído: "¿qué haces entonces con Edmundo?" y la contestación ha sido todo un golpe: "Hago con Edmundo todo lo que me interese".