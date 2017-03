Mientras Terelu va a terapia amorosa… ¡¡Mª Teresa imparte terapia sexual a mayores!!

Lo que tenemos claro es que madre e hija no se encuentran al mismo nivel respecto a sus vidas sentimentales. En este vídeo se muestra la clara prueba de ello: Terelu acude a terapia para tratar de buscar el origen de no tener pareja, aunque parece que lo tiene bastante claro: “La verdad que ahora mismo no me apetece tener pareja, no tengo esa ilusión”. Por otro lado, María Teresa ha dado una charla sobre la sexualidad y el paso de los años: “Después de los 60 años ha sido cuando más he ligado”.