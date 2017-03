Terelu y sus problemillas con el freno en su primera clase de conducir

La primera clase práctica de conducir de las hermanas Campos ha sido todo un acontecimiento. Terelu estaba tan nerviosa que no atinaba con el cinturón siquiera. Es más, ha afirmado que no sabía ni subirse en el asiento del copiloto. A pesar de sus miedos, Terelu se ha puesto manos al volante, pero su preocupación no ha hecho más que aumentar: "¿Qué hago, cómo paro?" Mientras tanto, Carmen se reía desde el asiento de atrás, a pesar de que Terelu pisara el pedal del freno con muy poco delicadeza.