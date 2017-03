La dulzura de Alexandra sorprende a David Bisbal y éste le hace los coros

Cantar 'When you believe' es un enorme reto para unas audiciones a ciegas pero lo cierto es que Alexandra ha salido victoriosa con esta actuación. ¡Ha acabado en el equipo de David Bisbal! El coach se ha sorprendido con la dulzura con la que la joven participante ha interpretado este tema y nada más girarse en su asiento, el coach ha improvisado en voz baja una segunda voz sobre la canción de Alexandra. ¿Se atreverán con una canción entera?