Mission: no pierdas ni un segundo

Los buenos bad boys no están para tonterías. No vas a dejar que nadie dicte tu rollo porque tienes claro quién eres y qué quieres. El modelo Mission de Mark Maddox es más bold, más grueso, de líneas más pesadas. Vamos, más como tú. Porque no eres de los que esperan, sino de los que van siempre delante. Saltando en la primera línea de un concierto, señalando el camino a un nuevo local, volando con tuy llegando antes que nadie.