Comienza el rodaje
‘El accidente’, nuevo thriller de Telecinco con Inma Cuesta y Quim Gutiérrez
Con Daniel Écija al frente de la serie como productor ejecutivo
Serie de 13 episodios con un final cerrado
06.02.17 | 17:04h.
Los informativos de todo el país anuncian un trágico accidente de avión. Una mujer, desesperada, comienza la frenética búsqueda de su marido, al que ella misma acompañó al aeropuerto para embarcar en el fatídico vuelo. Sin embargo, las horas pasan y nadie sabe nada; no figura en la lista de pasajeros; nadie le ha visto. Este es el punto de partida de ‘El accidente’, nuevo thriller de Telecinco cuyo rodaje ya ha comenzado con Quim Gutiérrez (‘El padre de Caín’) e Inma Cuesta (‘Águila Roja’) como pareja protagonista.
Producida por la cadena en colaboración con Globomedia (Grupo Mediapro), la nueva ficción contará también con los actores Alain Hernández (‘Palmeras en la nieve’), Berta Vázquez (`Vis a vis’), Eusebio Poncela (Carlos, Rey emperador’), Joel Bosqued (‘Tierra de Lobos’), Jorge Bosch (‘Gran reserva’), César Mateo (‘B&b’), Mariana Cordero (Acusados’), Pilar Gómez (‘El ministerio del tiempo’), Daniel Albaladejo (‘Isabel’), Elena Seijo (‘Vis a vis’), Joaquín Notario (‘Isabel’) y Consuelo Trujillo (Hospital Central’), entre otros.
Ambientada en la aparente tranquilidad de un entorno campestre, ‘El accidente’ se desarrollará en 13 episodios con un final cerrado y contará con un gran número de secuencias rodadas en exteriores.
El punto de partida
Con Daniel Écija al frente como productor ejecutivo, ‘El accidente’ se vertebrará en torno a una intensa trama de suspense que dará lugar a un relato de complejas relaciones familiares asentadas sobre el amor y la confianza pero enturbiadas por secretos, mentiras, intereses ocultos y traiciones nunca imaginadas.
Todo comienza con un accidente de avión en el que supuestamente ha embarcado José ( Quim Gutiérrez), un modélico padre y esposo al frente de una pequeña empresa familiar. Nada más conocer la noticia, su mujer, Lucía ( Inma Cuesta) empieza a recabar información sobre el suceso y pronto sabe que no ha habido supervivientes. Sin embargo, nadie parece saber nada de su marido, no le encuentran entre los fallecidos, no figura en la lista de los malogrados pasajeros… como si se hubiera evaporado en el aire. ¿Dónde está José? ¿Embarcó realmente en el avión? ¿Qué se oculta tras el dramático misterio? La confusión de Lucía es cada vez mayor a medida que empieza a descubrir detalles y a ver extrañas e incomprensibles reacciones en su entorno familiar, lo que le lleva a preguntarse si realmente conocía a su marido, si José era realmente quien decía ser y el hombre junto al cual formó una familia.
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C.S.I. LAS VEGAS
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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COMISARIO, EL
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COMISARIO, EL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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04:00
CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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02:35
EL COLISEO: LA ARENA DE LA MUERTE DE ROMA
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LA ATLÁNTIDA, EL FIN DE UN MUNDO. EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
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