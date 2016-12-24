Así suena lo último de Diego Martín… ¡Nos encanta ‘No sé qué tienes’!

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El murciando pone en pie al público

25.12.16 | 03:00h. telecinco.es |

Etiquetas:

Diego Martín no sabe qué tienes. Eso es lo que nos cuenta la canción que el cantante ha interpretado sobre el escenario de ‘La Noche en Paz’. El artista murciano ha demostrado lo que es sentir una canción sobre el escenario… ¡Nos ha puesto a todos en pie!


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