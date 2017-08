Gala 4: Javi Martín - Aznar - Desaparecido

'Aznar el desaparecido'. Wow. La actuación de Javi Martínez interpretando al expresidente ha sido es-pec-ta-cu-lar. Con una letra realmente mordaz, el actor nos ha demostrado que lo suyo es el humor y que no se le da nada mal interpretar a los personajes más variopintos. El jurado en masa ha aplaudido la actuación de Javier 'Aznar' Martín. Tras el espectáculo, Javi Martín y Jesús Vázquez han protagonizado un momento de lo más divertido.

(Parodia hablada) Me llaman el desaparecido Pues ‘manuchado’ del partido Como en ‘Minority Report’ De todo llevo aquí el control

AZNAR

Cuidado que voy a por ti Rajoy

Me llaman el desaparecido

Pero es que nunca me había ido

El líder de los populares

Me entreno haciendo abdominales