Gala 6: Javi Martín - Pequeño Nicolás - Un clavel

“Has estado brillante como siempre. Yo creo que la gente en casa la referencia que tenía de ti era el ‘Caiga quién caiga’ como reportero, que lo hacías brillantemente, pero desconocían el talento y las capacidades que tú tienes, desde casa la gente debe estar flipando de lo que haces y cómo lo haces”, le felicitaba Santi. Cadaval añadía que hay que tener valor para atreverse con una copla, Santi le ha dejado caer que tenía voz hacer de Antonio Molina y Javi, ni corto ni perezoso, lo ha demostrado con creces cantando ‘Soy Minero’: “Gracias a este programa he dejado de fumar y puedo hacer esto que antes no podía hacerlo”.

NICOLAS (PARODIA HABLADA) Aunque me llaméis el Pequeño Nicolás Yo he sido agente secreto Uno como James Bond Bueno, más bien como Anacleto

NICOLAS (PARODIA CANTADA) Me he librado de la cárcel Y me buscan los del CNI Porque en coches oficiales A mí siempre me ha gustado ir

Ahora a futbolistas

También represento

Me cuelo en eventos sin parpadear

Para que ahora digan que yo nunca estuve

En aquel examen de selectividad

Me colé, en la sede del PP me colé

Me hice selfies con todo el mundo

Hablaban de sus movidas



Y luego lo ‘chivaté’

Y también, cuando fuimos a la luna

La huella no es de Neil Armstrong

La huella es de mi pie