Gala 4: Vivy Lin y Alyson Eckmann - La Rebe y Paris - Antes muerta que sin brilli

Las chicas de Jorge Cadaval lo han dado todo sobre el escenario de 'Me lo dices o me lo cantas'. No teníamos claro si eran Alyson y Vivy o 'La Rebe' y Paris Hilton... ¡No se puede tener más arte que ellas! Sencillas no son, pero artistas un rato. Tras la actuación, el jurado se ha dividido, ¿adivinas cuál de ellos no está del todo convencido con la actuación?