Gala 6: Vivy Lin - Paz Padilla - Sálvame

Vivy ha sido la primera del equipo de Jorge Cadaval en salir al escenario y, como siempre, no ha defraudado: “¿Y lo bien que lo hace Vivy Lyn todo? Es que me encanta, bordas cada personaje”, decía su capitán. Santi no ha escatimado en elogios: “Una de las sorpresas más agradables de este programa ha sido conocerte, tienes un talentazo, aun no siendo tu mejor número el de hoy, brillas siempre. Es una maravilla verte y conocerte”. Yolanda, además, ha querido destacar que Vivy ha aprovechado al máximo la oportunidad de ‘Me lo dices o me lo cantas’: “Yo si por algo me alegro de estar haciendo este programa es porque nos va bien a todos y trabajamos, pero especialmente, y me vais a perdonar los que ya sois conocidos, me alegro mucho por la gente anónima con tanto talento que está teniendo una oportunidad”.