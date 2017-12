Alonso López: "Tener a Canet al otro lado del garaje es un privilegio"

EUROPA PRESS

El nuevo piloto del equipo de Moto3 Estrella Galicia 0,0, Alonso López, reconoce una mezcla de "ganas y nervios" pensando en su debut el próximo Mundial, una aventura en la que tendrá mucho que aprender en cada trazado con el "privilegio" de compartir equipo con Arón Canet, un "candidato al título" con "mucha más experiencia".

"Tener a Arón al otro lado del garaje es un privilegio porque es uno de los candidatos al título el próximo año. Tiene mucha más experiencia, puedes comparar los datos de telemetría, quizá rodar detrás de él y que te enseñe las trazadas en circuitos que no conoces cuando estás un poco perdido. Estoy contento de tenerle como compañero de equipo", señala López en una entrevista facilitada por su equipo.

Para el madrileño, "fue un gran momento" cuando le comunicaron que iba a ser piloto mundialista. "Estaba súper contento y casi ni me lo creía", afirma, citando al australiano Casey Stoner como su referente. "Sabía qué hacer encima de la moto y sin tener la mejor puesta a punto, siempre sabía lo que tenía que poner para ser competitivo. Quizá no tengo un carácter tan serio como el suyo, pero en cuanto a pilotaje creo que era el mejor", admite.

López también subraya que en su primer día con la moto con la que competirá el año que viene "estaba bastante nervioso porque era una situación nueva" para él. "No conocía la moto ni al equipo, ni a mi jefe de mecánicos, lo que te hace estar a la expectativa, pero una vez que ya te conoces, vas poco a poco y la verdad es que me he sentido como en casa. Hasta yo mismo me sorprendí porque rodé muy rápido. No tenía presión, me encontré muy a gusto con la moto nueva y el ambiente era muy bueno", asevera.

De su primer año espera aprenderse "los circuitos lo antes posible". "Espero no atascarme en alguno. Al no conocerlos, a veces alguna curva no te sale. Estoy a la expectativa en este sentido", remarca el piloto español.

"Visualizo ese primer día del año que viene en Catar con muchas ganas y bastantes nervios respecto a la carrera. En entrenamientos todo es más relajado, pero cuando llega el domingo todo el mundo se pone en modo carrera y muchos te pueden sorprender", añade de cara a su debut en el Mundial.

Ahora, se encuentra "con muchas ganas y también a la expectativa de lo que pueda venir". "Porque se puede empezar muy bien y que después se me atasquen varios circuitos de golpe. O puedo comenzar a un nivel más normal y seguir mejorando, que es lo que debería pasar", resalta el joven piloto de 15 años.

Por otro lado, El joven piloto indica que "desde muy pequeño" se le daba "bien montar en bici y en moto" y que por eso junto a su padre fue "poco a poco entrenando durante los fines de semana en el campo cerca de casa, después corriendo en campeonatos, primero provinciales y luego nacionales". "Poco a poco se fue haciendo todo cada vez más serio, y así hasta llegar al Junior Team Estrella Galicia 0,0", apunta.

Ahora, llega al Mundial de Moto3, algo con lo que "siempre sueñas". "Pero luego otra cosa es hacerlo. Cuando iba avanzando lo veía más posible porque ganas el Campeonato del España y luego te ficha un buen equipo que además tiene estructura en el Campeonato del Mundo. Ahí es donde empiezas a pensar que quizá sea posible llegar al final", reconoce.

Y es que el proyecto liderado por la marca de cerveza le parece muy bien dirigido. "Durante estos tres últimos años he trabajado con Víctor Carrasco (Team Manager del equipo del FIM CEV Repsol) y Emilio Alzamora también me ha dado muy buenos consejos. Que pilotos y personas con tanta experiencia te aporten esas directrices siempre suma, y lo cierto es que sus consejos me los guardo muy bien para no cometer en el futuro los mismos errores", celebra.

En su progresión, cree que el motocross le ha dado "muchas cosas, como la agresividad". "Creo que me faltaría algo de agresividad si no hubiese practicado motocross", aclara, aunque en el FIM CEV Repsol aprendió que "lo importante no es sólo ser capaz de hacer una vuelta rápida, sino que el ritmo de carrera es verdaderamente lo más importante".

"Si sales segundo, pero no tienes buen ritmo, te vas a quedar atrás. También aprendí a no ser tan impulsivo en ciertas situaciones, aunque todavía tengo que mejorar ese tema, pero creo que poco a poco lo voy consiguiendo", agrega Alonso López.

Este califica como "muy buena" una temporada donde ha tenido "muchas caídas", aunque algunas se produjeron "por simple mala suerte", y en la que no me empezó bien tras sus fallos en Albacete y Montmeló (Barcelona). "Aquello me hizo sentir la obligación de ganar a toda costa si quería luchar por el campeonato. Eso también me llevó a cometer errores como el de Jerez, por ejemplo, o Valencia, donde intenté estar delante con un neumático que no acabó de funcionar y tuve otra caída", lamenta.

López no esconde que en 2016 le "faltaba ese último paso para estar cómodamente en el grupo de los más rápidos". "Ganar llega cuando ruedas sin complejos con los tres primeros y en la última vuelta te lo juegas todo; y si sale bien es genial".

López confiesa que "no resulta fácil" compaginar su actividad deportiva con la estudiantil, pero que "también tiene muchas cosas buenas" como sus viajes por el mundo que le otorgan "mucha madurez respecto a otros compañeros de clase".